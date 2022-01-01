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doğada gizlidir.

Doğayla bütün, sağlıklı bir yaşam için Olympos Health Resort sizlere kapılarını açıyor...

Olympos Health Resort
size iyi gelecek.
Konaklama
Gece
Yetişkin
Çocuk
Ormanın içinde yeni bir yaşam önerimiz var!

Eşsiz çam ormanlarının içerisinde bedeninizle birlikte ruhunuzu da dinlendirebileceğiniz, muazzam deniz manzarası ile doğa içerisinde siz de yaşam tercihinizi belirleyin…

Unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için..
  • Doğa ile iç içe tatil

    Dağı eteğinde çam ağaçları içinde doğa ile iç içe sağlıklı yaşam tatil köyü...
    Çam ağacının muhteşem faydaları

  • Konforlu & lüks odalar

    Modern ve kaliteli mobilyalarla özel olarak tasarlanmış konforlu odalar ...

  • Memnuniyet garantisi

    Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş unutulmaz bir deneyim...

OLYMPOS HEALTH RESORT’UN Eşsiz Ayrıcalıklarını Keşfedin
  • SAĞLIK MERKEZİ

    Uzman estetisyenleri ve kullanmış olduğu kaliteli ürünleriyle, her zaman güzel ve bakımlı görünün....

  • DETOX ALANI

    Değişime hazır olun! Şehrin stresinden ve kirliliğinden uzakta bu sağlıklı mola ile tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz....

  • SOSYAL TESİSLER

    Sonsuzluk havuzu, A'La Carte ve normal restoran, snack bar, hamam, sauana, fitnes ve çocuklar için oyun parkı ...

  • YEME İÇME

    Geleneksel Türk mutfağı ve dünyanın birçok ülkesinin mutfağından eşsiz ve sağlıklı lezzetler sizleri bekliyor...

  • HAVUZLAR

    Tesisimizde dört mevsim kullanabileceğiniz iki adet genel havuzumuzun keyfini çıkarın ...

  • AKTİVİTELER

    Yoga, su sporları, atv turları, yat turu ve at binme gibi birçok aktivite sizleri bekliyor ...

Konaklama
1 + 0 Couple Room
2 Kişilik - 25 m²
1+1 Suit Room
4 Kişilik - 60 m²
1+1 Suit Terrace
4 Kişilik - 60 m²
1+1 Villas Garden
4 Kişilik - 70 m²
1+1 Villas Selectum Garden
4 Kişilik - 70 m²
2+1 Villas Superior Garden
6 Kişilik - 110 m²
2+1 Villas Premium Pool
6 Kişilik - 110 m²
3+1 Villas Prime Garden
8 Kişilik - 130 m²
3+1 Villas Exclusive Pool
8 Kişilik - 150 m²
Memnuniyetinizi garanti ediyoruz Sizi hemen Arayalım

Detaylı bilgi ve rezervasyon için form doldurun hemen sizi arayalım her konaklamanızı unutulmaz hale getirin.

Olympos Health Resort, COVID-19 salgını için tüm önlemlerini almıştır. Detay