Doğayla bütün, sağlıklı bir yaşam için Olympos Health Resort sizlere kapılarını açıyor...
Eşsiz çam ormanlarının içerisinde bedeninizle birlikte ruhunuzu da
dinlendirebileceğiniz, muazzam deniz manzarası ile doğa
içerisinde siz de yaşam tercihinizi belirleyin…
Dağı eteğinde çam ağaçları içinde doğa ile iç içe sağlıklı yaşam tatil köyü... Çam ağacının muhteşem faydaları
Modern ve kaliteli mobilyalarla özel olarak tasarlanmış konforlu odalar ...
Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş unutulmaz bir deneyim...
Uzman estetisyenleri ve kullanmış olduğu kaliteli ürünleriyle, her zaman güzel ve bakımlı görünün....
Değişime hazır olun! Şehrin stresinden ve kirliliğinden uzakta bu sağlıklı mola ile tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz....
Sonsuzluk havuzu, A'La Carte ve normal restoran, snack bar, hamam, sauana, fitnes ve çocuklar için oyun parkı ...
Geleneksel Türk mutfağı ve dünyanın birçok ülkesinin mutfağından eşsiz ve sağlıklı lezzetler sizleri bekliyor...
Tesisimizde dört mevsim kullanabileceğiniz iki adet genel havuzumuzun keyfini çıkarın ...
Yoga, su sporları, atv turları, yat turu ve at binme gibi birçok aktivite sizleri bekliyor ...
Detaylı bilgi ve rezervasyon için form doldurun hemen sizi arayalım her konaklamanızı unutulmaz hale getirin.
Olympos Health Resort, COVID-19 salgını için tüm önlemlerini almıştır. Detay