OLYMPOS HEALTH RESORT’UN Eşsiz Ayrıcalıklarını Keşfedin

SAĞLIK MERKEZİ Uzman estetisyenleri ve kullanmış olduğu kaliteli ürünleriyle, her zaman güzel ve bakımlı görünün....

DETOX ALANI Değişime hazır olun! Şehrin stresinden ve kirliliğinden uzakta bu sağlıklı mola ile tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz....

SOSYAL TESİSLER Sonsuzluk havuzu, A'La Carte ve normal restoran, snack bar, hamam, sauana, fitnes ve çocuklar için oyun parkı ...

YEME İÇME Geleneksel Türk mutfağı ve dünyanın birçok ülkesinin mutfağından eşsiz ve sağlıklı lezzetler sizleri bekliyor...

HAVUZLAR Tesisimizde dört mevsim kullanabileceğiniz iki adet genel havuzumuzun keyfini çıkarın ...